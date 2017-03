McCullum anota 32 y Blazers derrotan a Timberwolves

CJ McCollum anotó 32 puntos y los Trail Blazers de Portland continuaron con su campaña para meterse en playoffs el sábado al derrotar 112-100 a los Timberwolves de Minnesota.

Damian Lillard aportó 21 tantos para los Blazers, que han ganado 10 de sus últimos 13 juegos y siete de 10 en su cancha.

Portland está a un partido de los Nuggets de Denver en la lucha por la octava plaza de la Conferencia Oeste, la última que da acceso a la postemporada.

Andrew Wiggins tuvo 20 puntos para Minnesota, que acumula una seguidilla de seis derrotas, siete en encuentros a domicilio. Los Timberwolves, que llegaron a estar a 24 tantos en la segunda mitad, están a seis juegos de Portland en el Oeste.

El español Ricky Rubio terminó con 16 puntos, cuatro rebotes y otras tantas asistencias en 25 minutos de juego con los Wolves.

