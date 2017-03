Los Lakers ganan a los Timberwolves en la prórroga

Jordan Clarkson batió sus marcas personales con 35 puntos y ocho triples y los Lakers de Los Ángeles remontaron el viernes para ganar 130-119 a los Timberwolves de Minnesota en el tiempo añadido y acabar con una racha de seis derrotas.

Julius Randle sumó 23 puntos y 12 rebotes para los Lakers, que consiguieron apenas su segunda victoria desde el receso del Juego de las Estrellas. Habían perdido 15 de 16 al llegar al encuentro entre los equipos peor clasificados de sus respectivas divisiones.

Andrew Wiggins anotó 36 puntos antes de ser expulsado por faltas cuando quedaban 1:17 de la prórroga, mientras que Karl-Anthony Towns sumó 25 puntos y 13 rebotes para Minnesota, que perdió su quinto juego seguido. El español Ricky Rubio sumó 19 puntos, tres rebotes y 15 asistencias para los visitantes.

Los Timberwolves desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el tercero.

Los Lakers dominaron en el tiempo añadido, en el que Clarkson anotó siete puntos. Marcaron los primeros ocho puntos para ponerse 117-109 arriba antes de un triple de Wiggins.

