Heat vence a Wolves, pese a 'doble doble' de Towns

Hassan Whiteside totalizó 23 puntos y 14 rebotes y el Heat de Miami arrolló el viernes a los Timberwolves de Minnesota, pese a un "doble doble" de Karl-Anthony Towns.

Tyler Johnson aportó 23 unidades como reservista, mientras que Goran Dragic sumó 19 tantos y 10 asistencias por Miami, que perdió a Dion Waiters por una lesión de tobillo en el segundo cuarto pero llegó a una foja de 23-5 en sus últimos 28 partidos. Como local, el Heat ha ganado 15 de sus últimos 16 compromisos.

James Johnson anotó 17 tantos por el Heat, que nunca estuvo en desventaja y dejó el duelo resuelto con una racha de 15-2 en el cuarto periodo.

El dominicano-estadounidense Towns terminó con 31 puntos y 11 rebotes por los Wolves, que convirtieron 21 de sus 22 tiros libres. Andrew Wiggins anotó 25 unidades y el español Ricky Rubio añadió 20 por Minnesota.

