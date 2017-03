Suns sorprenden a Thunder pese a 48 puntos de Westbrook

Eric Bledsoe anotó 18 puntos y los Suns de Phoenix sorprendieron el viernes, con una victoria por 118-111 sobre el Thunder de Oklahoma City.

Russell Westbrook totalizó 48 puntos, 17 rebotes y nueve asistencias por el Thunder, que sin embargo no pudo con el ritmo acelerado de los Suns y acusó cansancio al final.

Alan Williams añadió 14 tantos y 13 rebotes por Phoenix, mientras que Tyler Ulis impuso su mejor marca de la temporada, con 14 unidades, además de repartir siete asistencias. Los Suns ganaron su tercer encuentro consecutivo como locales y pusieron fin a una racha de seis derrotas seguidas ante el Thunder.

Oklahoma City hizo un intento por remontar en los últimos segundos y redujo a cuatro la ventaja de los Suns por medio de triples del español Alex Abriñes.

Pero Phoenix convirtió tiros libres y resolvió el duelo.

