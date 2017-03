Enésimo triple-doble de Westbrook

Russell Westbrook registró 24 puntos, 16 asistencias y 10 rebotes para su 34to triple-doble de la temporada, y el Thunder de Oklahoma City hilvanó su cuarta victoria seguida al vencer el jueves 123-102 a los Raptors de Toronto.

El máximo anotador de la liga se acercó más al récord de triple-dobles en una sola temporada de la NBA, los 41 que Oscar Robertson alcanzó en la temporada 1961-62.

Victor Oladipo añadió 23 puntos para que el Thunder empatara la serie de partidos esta campaña contra los Raptors, el cuarto año seguido que estos equipos lo hacen.

DeMar DeRozan sumó 22 puntos por los Raptors y Serge Ibaka consiguió 10 ante su ex equipo.

