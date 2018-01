Carmelo rebasa los 25.000 puntos; Thunder vence a Pistons

Luego que Carmelo Anthony convirtió un tiro libre para llegar a 25.000 puntos en su carrera, no hubo mayor reacción de los fanáticos en Detroit. Pero el astro del Thunder intercambió algunas palmadas de felicitación con sus compañeros, además de levantar la mano derecha.

"Es un momento especial", comentó Anthony, visiblemente orgulloso. "Sé lo que se ha requerido para llegar a este punto y todo el trabajo que he realizado para conseguirlo. He jugado con grandes compañeros durante años y estoy en un momento de mi carrera en el que todavía puedo dar más".

Anthony se convirtió en el 21er jugador de la NBA que alcanza este hito y Russell Westbrook logró un "triple doble" para que Oklahoma City siguiera en mejoría el sábado, al derrotar 121-108 a los Pistons.

Westbrook contabilizó 31 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes por el Thunder, que hilvanó su séptimo triunfo consecutivo, la mejor racha vigente en la NBA, pero podría perder por largo tiempo a Andre Roberson, retirado en camilla en el tercer periodo.

El base cayó aparatosamente en la cancha tras saltar en un intento de "alley oop". Pareció golpearse seriamente la cadera, pero el entrenador Billy Donovan informó que Roberson se lastimó un tendón rotuliano, y se someterá a más análisis cuando regrese a Oklahoma City.

"Creo que la situación de Dre nos quitó energía", dijo Donovan. "La perdimos en ese momento, y se entiende".

Detroit ha perdido siete compromisos al hilo, la peor seguidilla en la actualidad dentro de la liga. Y los Pistons deberán jugar también el domingo, ante LeBron James y los Cavaliers de Cleveland.

Anthony llegó a los 25.000 puntos cuando restaban 8:30 minutos del tercer periodo. Su tiro libre fue parte de un ataque de 15 tantos sin respuesta en el comienzo de la segunda mitad, con lo que Oklahoma City estiró a 27 puntos su ventaja.

En total, Anthony anotó 21 tantos en el partido.

