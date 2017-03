Con enceste agónico de Booker, Suns superan a Mavs

Devin Booker embocó un disparo con un segundo por jugar, y los Suns de Phoenix superaron el sábado 100-98 a los Mavericks de Dallas.

Booker anotó 36 puntos, incluidos 25 en la segunda mitad. En dos ocasiones durante los últimos dos minutos, sus encestes empataron el marcador.

Después de que Wesley Matthews falló un triple por los Mavericks, Booker logró el enceste del triunfo, a unos cinco metros del aro.

Los Mavs no lograron disparar antes de que el tiempo se agotara.

El alemán Dirk Nowitzki totalizó 23 puntos, 19 en la primera mitad, y añadió 11 rebotes a la causa de Dallas. Harrison Barnes sumó también 23 tantos por los Mavericks, al convertir 13 de 14 tiros libres.

Los Suns han ganado cuatro de seis encuentros. Cortaron a Dallas una racha de cuatro victorias consecutivas.

T.J. Warren anotó 16 puntos por Phoenix. Eric Bledsoe contabilizó 12 y Alan Williams finalizó con 10.

