Pese a 70 puntos de Booker, Suns pierden ante Celtics

Devin Booker anotó 70 puntos para convertirse en el sexto jugador en la historia de la NBA en llegar a esa cifra, pero los Celtics de Boston se beneficiaron de 34 unidades de Isaiah Thomas para vencer el viernes 130-120 a los Suns de Phoenix.

Booker se unió a Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson y Elgin Baylor en la lista de los encestadores de NBA con al menos 70 puntos en un partido. Baylor también tenía la marca anterior contra los Celtics con 64 puntos para los entonces Lakers de Minneapolis el 8 de noviembre de 1959.

La victoria fue la tercera seguida de Boston, que vengó así un descalabro de último segundo en Phoenix sufrido este mismo mes.

La revancha fue dominada al inicio por los Celtics cuando conectaron ocho triples durante un segundo periodo de 37 puntos para tomar una ventaja de hasta 26 tantos.

