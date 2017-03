Leonard anota 31 puntos en victoria de Spurs sobre Pelicans

Kawhi Leonard anotó 31 puntos, Patty Mills metió un par de triples cruciales en el tiempo extra y los Spurs de San Antonio superaron el viernes 101-98 a los Pelicans de Nueva Orleans.

LaMarcus Aldridge tuvo 21 puntos y capturó 15 rebotes para San Antonio, mientras que el argentino Manu Ginóbili hizo cinco unidades con dos canastas en cinco intentos y el único tiro libre que cobró. Los Spurs ganaron su sexto partido seguido.

DeMarcus Cousins metió 19 puntos y se apoderó de 23 rebotes por Nueva Orleans, pero falló un triple que pudo haber empatado el encuentro al concluir el tiempo extra. Anthony Davis hizo 29 unidades, y Jrue Holiday 26 para los Pelicans.

Mills concluyó con 15 puntos, y el español Pau Gasol agregó 13, incluida una canasta de tres unidades que ayudó a San Antonio a superar un déficit de cinco puntos en el tiempo extra.

Los robos de balón de Leonard en las postrimerías del tiempo regular y en el adicional también ayudaron a los Spurs a sobrevivir.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.