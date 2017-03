Leonard, Aldridge, de los Spurs, descansarán próximo partido

Kawhi Leonard y LaMarcus Aldridge descansarán en el próximo partido de los Spurs de San Antonio.

Los Spurs informaron que Leonard y Aldridge no jugarán el miércoles por la noche contra los Kings de Sacramento en casa. San Antonio ha ganado ocho partidos consecutivos.

Leonard tuvo un promedio de 33,8 puntos en 39,3 minutos en sus cuatro últimos encuentros. El alero de encabezó el lunes la remontad de San Antonio para vencer por 112-110 a Houston.

Esta temporada, Aldridge tiene un promedio de 17,3 puntos en 32,6 minutos.

