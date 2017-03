Grizzlies brillan en el 4to periodo y vencen a Spurs

Mike Conley totalizó 19 puntos, siete rebotes y seis asistencias, para que los Grizzlies de Memphis hilvanaran su cuarta victoria consecutiva, al vencer sorpresivamente el sábado a los Spurs de San Antonio, por 104-96.

Zach Randolph añadió 18 unidades por Memphis, que tomó la delantera por 89-86 con 4:45 minutos por jugarse, y montó una racha de 9-1 para igualar su mayor ventaja del encuentro, de 98-87, mediante una jugada de tres puntos del español Marc Gasol, a 2:30 del final.

Poco después, el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, envió a sus reservistas a la cancha.

Gasol totalizó 16 tantos y siete asistencias por Memphis, mientras que JaMychal Greeen anotó 13.

Kawhi Leonard lideró a los Spurs con 22 puntos, mientras que LaMarcus Aldridge sumó 21 unidades y nueve rebotes. Jonathon Simmons anotó 14 tantos, pero San Antonio sufrió su segunda derrota consecutiva.

Los Spurs tuvieron problemas con sus triples, al atinar sólo nueve de 28.

