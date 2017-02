Spurs superan un inicio lento y ganan a Clippers

Kawhi Leonard anotó 21 puntos pese a sus problemas con las faltas y los Spurs de San Antonio superaron un inicio lento tras un parón de nueve días para derrotar el viernes 105-97 a los Clippers de Los Ángeles y sumar su tercera victoria consecutiva.

El español Pau Gasol aportó 17 tantos y 11 rebotes saliendo desde la banca en su regreso tras 15 juegos de baja por un dedo fracturado. LaMarcus Aldridge terminó con 15 puntos y 11 rebotes y Dewayne Dedmon capturó 12 rebotes.

Blake Griffin anotó 29 tantos para los Clippers, que cayeron en encuentros consecutivos con los dos equipos con más victorias de la NBA desde el parón por el Juego de las Estrellas. En la víspera perdieron por 10 puntos ante Golden State. Los Spurs tienen la segunda mejor foja de la liga con 44-13.

Chris Paul anotó 17 puntos en su vuelta a la competición tras una ausencia de cinco semanas por un desgarro en un ligamento de su pulgar izquierdo.

El argentino Manu Ginóbili tuvo seis puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en 22:18 de juego para los Spurs.

