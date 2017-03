Hill impone marca con 30 y Pelicans vencen a Rockets

Solomon Hill impuso la mejor marca en su carrera, con 30 puntos, y los Pelicans de Nueva Orleans se sobrepusieron a la ausencia del astro DeMarcus Cousins para derrotar sorpresivamente el viernes a los Rockets de Houston, por 128-112.

Anthony Davis contabilizó 24 unidades y 15 rebotes por Nueva Orleans, que ha ganado tres de cuatro partidos. Jrue Holiday añadió 19 tantos pese a acumular faltas muy pronto.

James Harden finalizó con 41 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, pero ni eso pudo evitar la primera derrota de Houston en cuatro encuentros. Lou Williams añadió 14 unidades y Montrezl Harrell terminó con 13.

Cousins quedó fuera por dolencias en la rodilla izquierda y en un costado. Nueva Orleans tiene ahora una foja de 2-0 sin Cousins. Eu récord es de 3-7 en los duelos en los que sí ha participado desde el 19 de febrero, cuando los Pelicans lo obtuvieron en un canje.

El novato de Nueva Orelans, Wayne Selden, anotó 11 puntos, en lo que fue su tercer partido en la NBA.

