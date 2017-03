Harden anota 40 y logra 'triple doble'

James Harden anotó 40 puntos y completó otro "triple doble", para que los Rockets de Houston vencieran el sábado 109-105 a los Nuggets de Denver.

Harden, quien recibió una dura falta en el tercer periodo, aportó también 10 rebotes y el mismo número de asistencias.

Cuando los Nuggets perdían por 107-105, el base Will Barton erró un triple y una bandeja durante los últimos 30 segundos.

Después de que Barton erró un triple, Harden falló en el otro extremo de la cancha, y Nikola Jokic se hizo del rebote. Pero Barton no pudo embocar un tiro que habría empatado el marcador con unos cinco segundos por jugar, y Harden recibió una falta.

El astro de los Rockets convirtió los dos tiros libres para llegar a 40 puntos por segunda noche consecutiva. Así, Houston les cortó a los Nuggets una racha de cuatro victorias consecutivas.

Los Nuggets fallaron cinco triples en el partido, incluidos dos de Barton.

