DeRozan anota 32 y Raptors doblegan a Wizards

DeMar DeRozan anotó 32 puntos, incluido un triple crucial en las postrimerías del encuentro que los Raptors de Toronto ganaron el viernes 114-106 a los Wizards de Washington.

DeRozan capturó además 13 rebotes y los Raptors se repusieron tras dilapidar una delantera de 19 puntos.

Norman Powell consiguió su mejor cifra de la temporada, con 21 unidades, incluidas 14 en el cuarto periodo. Toronto (37-25) volvió a alcanzar a los Wizards (36-24) en el tercer lugar de la Conferencia del Este.

Asimismo, los Raptors se aseguraron de tener una ventaja de 2-1 en su serie de duelos ante Washington en la campaña. Se trata de un criterio potencial de desempate para definir los sitios de cada equipo en la postemporada.

Toronto se impuso dos días después de caer 105-96 ante Washington en el primer encuentro de una serie a visita recíproca.

John Wall totalizó 30 tantos y Bradley Beal agregó 27 por los Wizards, que han perdido nueve series consecutivas de temporada regular ante los Raptors.

