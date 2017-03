Con gran cierre, Raptors doblegan a Pistons

Serge Ibaka totalizó 17 puntos y ocho rebotes por los Raptors de Toronto, que se valieron de un estupendo cuarto periodo para doblegar el viernes 87-75 a los Pistons de Detroit.

Toronto superó por 27-9 a Detroit en el periodo final para tomar el control de un encuentro que parecía escaparse. Los Pistons erraron sus últimos 10 disparos del partido.

DeMar DeRozan añadió 14 puntos, ocho rebotes y seis asistencias por Toronto, que ganó por segunda ocasión en cinco partidos.

Reggie Jackson totalizó 20 unidades por los Pistons, que sufrieron su tercera derrota consecutiva. Andre Drummond contabilizó 22 tantos, pero sólo tuvo ocho en el cuarto periodo, en el que fue expulsado.

