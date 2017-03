Heat logra su 21ra victoria en 25 duelos

Dion Waiters anotó 20 puntos, Tyler Johnson agregó 16, y el Heat de Miami apaleó el sábado 104-89 a los Raptors de Toronto, para mejorar a una foja de 21-4 en sus últimos 25 compromisos.

Goran Dragic sumó 15 unidades y Hassan Whiteside añadió 12, además de hacerse de 14 rebotes, por Miami.

Dragic jugó sólo 41 segundos de la segunda mitad. Se marchó de la cancha tras recibir un codazo de Cory Joseph.

Regresó al banquillo con una bolsa de hielo sobre el ojo derecho, que al parecer quedó casi cerrado por la inflamación.

DeMar DeRozan anotó 17 puntos por los Raptors, que han perdido 15 de sus últimos 24 encuentros.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.