Middleton aporta 24 puntos a triunfo de Bucks sobre Raptors

Khris Middleton logró su mejor cifra de puntos en la temporada, con 24, y los Bucks de Milwaukee vencieron el sábado 101-94 a los Raptors de Toronto.

Giannis Antetokounmpo agregó 21 unidades a la causa de Milwaukee, que dejó atrás una racha de siete derrotas seguidas ante los Raptors. Malcolm Brogdon sumó 17 tantos y Spencer Hawes finalizó con 16, también por los Bucks.

Serge Ibaka totalizó 19 puntos y Cory Joseph sumó 14 por Toronto.

Los Bucks comenzaron el último cuarto con una ventaja de 13 puntos, pero Toronto se acercó a cuatro a la mitad del periodo. Encestes seguidos de Antetokounmpo devolvieron a Milwaukee el control del duelo, y los Raptors no volvieron a aproximarse a menos de siete unidades.

Tras verse aquejados por la mala puntería durante el primer cuarto, los Bucks anotaron 41 puntos en el segundo y se fueron a descansar con una delantera de 53-42. Hawes anotó 14 puntos en el periodo.

