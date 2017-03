Pistons anotan su mayor cifra de puntos en la campaña

Los Pistons de Detroit anotaron su mayor cantidad de puntos en lo que va de la temporada y apabullaron el sábado 136-106 a los 76ers de Filadelfia.

Kentavious Caldwell-Pope aportó 26 unidades, incluidas 13 durante una actuación aplastante por parte de Detroit en el tercer periodo.

Dueños por ahora del último boleto de postemporada en la Conferencia del Este, los Pistons habían perdido dos de sus tres encuentros anteriores, incluido el del miércoles, cuando fueron aplastados por 109-86 en Nueva Orleáns, lo que derivó en que el entrenador Stan Van Gundy criticara al armador Reggie Jackson.

El viernes, Van Gundy manifestó ante la prensa su deseo de que Jackson jugara con más energía. Incluso, contempló la posibilidad de utilizar al sustituto Ish Smith el sábado.

Pero Jackson jugó de inicio y anotó 21 puntos.

Marcus Morris totalizó 22 unidades, Tobias Harris añadió 20 y Andre Drummond finalizó con 14, además de capturar 14 rebotes, robar cuatro balones y realizar tres tapas. Un partido antes, Drummond fue expulsado por golpear en la nuca a Tim Frazier, de los Pelicans.

