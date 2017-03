Harden brilla con 38 puntos, Rockets derrotan a Pelicans

James Harden anotó 38 puntos, ocho en la recta final, y empató su récord personal con 17 asistencias para que los Rockets de Houston derrotasen el viernes 117-107 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Los Pelicans había marcado siete puntos seguidos, coronando el ataque con un triple de DeMarcus Cousins, para acercarse a dos unidades con dos minutos por jugar.

Pero Harden anotó los primeros puntos de Houston tras casi dos minutos y medio al completar una penetración para ampliar la diferencia.

Tras un enceste de Cousins en el otro extremo, Harden coló tres tiros libres para dejar a los Rockets arriba por 110-105 con 90 segundos en el reloj.

Anthony Davis se destacó por Nueva Orleáns con 33 puntos y 16 rebotes, mientras que Cousins sumó 29 puntos. Los Pelicans vieron rota una racha de tres victorias.

