Sin Cousins, Pelicans derrotan a Nuggets

Anthony Davis sumó 31 puntos con 15 rebotes, compensando la ausencia por lesión de DeMarcus Cousins, y los Pelicans de Nueva Orleáns vencieron el domingo 115-90 a los Nuggets de Denver.

Los Nuggets empezaron la jornada con una ventaja de un partido sobre Portland por la octava plaza en la Conferencia del Oeste. Los Trail Blazers visitaban más tarde a los Lakers de Los Ángeles.

Nueva Orleáns marcha 11mo en el Oeste, con nueve partidos por delante, un panorama complicado para rebasar a Dallas, Portland y Denver por la última plaza en los playoffs.

Pero lograron ganarle a los Nuggets, pese a la baja de Cousins debido a una dolencia en el tobillo derecho que sufrió en la derrota el viernes en Houston.

Davis cerró con sus 45to doble-doble de la temporada.

