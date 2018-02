Davis anota 44, Pelicans vencen a Nets en dos prórrogas

Anthony Davis anotó 44 puntos y recuperó 17 rebotes, Rajon Rondo alcanzó un triple-doble, y los Pelicans de Nueva Orleáns se recuperaron tras desperdiciar una ventaja de 28 puntos, para vencer el sábado 138-128 a los Nets de Brooklyn tras dos prórrogas.

Rondo acabó con 25 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes. Además, Nikola Mirotic colaboró con 21 puntos y 16 rebotes y Jrue Holiday añadió 22 puntos. Los Pelicans pusieron fin a una racha de tres derrotas.

Allen Crabbe encestó ocho triples y totalizó 28 puntos para los Nets, que han perdido sus últimos cuatro partidos.

Nueva Orleáns llegó a dominar por 28 puntos en el tercer cuarto, pero los Nets respondieron y empataron el partido con un triple de Crabbe cuando restaban 12 segundos en el tiempo reglamentario.

