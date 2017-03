Davis brilla con 46, y Pelicans se imponen en prórroga

Anthony Davis brilló con 46 puntos y 21 rebotes, y los Pelicans de Nueva Orleans superaron el sábado 125-122 a los Hornets de Charlotte en tiempo extra.

DeMarcus Cousins se quedó en el banquillo durante el alargue, pero Davis se hizo cargo de la situación.

El alero anotó 15 unidades en el cuarto periodo y nueve más en la prórroga, incluida una jugada de tres puntos en un rebote ofensivo. Ello dio la delantera en definitiva a los Pelicans, con 1:11 minutos por jugarse.

Davis atinó 18 de 31 disparos de campo, incluidos cuatro de cinco triples.

Jordan Crawford sumó 19 tantos y Jrue Holiday añadió 15, además de repartir 13 asistencias. Así, Nueva Orleans mejoró a una foja de 3-6 desde que llegó Cousins, quien sin embargo no colaboró mucho en esta victoria.

El pívot se quedó sentado después de que le marcaron su quinta falta, a 9:35 minutos de que concluyera el tiempo regular.

La victoria de los Pelicans eclipsó una noche impresionante de Marvin Williams, quien impuso su mejor marca de la campaña, con 27 puntos, además de interceptar 10 rebotes por Charlotte.

