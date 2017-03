Heat sigue en alza, vencen a Pelicans con 33 de Dragic

Goran Dragic pudo jugar con un moretón en su ojo y anotó 33 puntos, Hassan Whiteside sumó 20 puntos con 17 rebotes y el Heat de Miami venció el miércoles 120-112 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Wayne Ellington aportó 19 puntos para el Heat, que totalizó 16 triples. Miami ha ganado 18 partidos seguidos cuando acierta por lo menos 10 triples.

Dion Waiters añadió 14 puntos por Miami, mientras James Johnson y Tyler Johnson añadieron 10 cada uno por Miami.

El Heat (33-35) sumó su 22da victoria en 27 partidos, con foja de 14-1 en sus últimos 15 en casa.

Anthony Davis anotó 27 puntos y DeMarcus Cousins añadió 19 por los Pelicans.

