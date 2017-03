Walker guía a Hornets a triunfo sobre Pacers

Kemba Walker anotó 28 puntos, Nicolas Batum agregó 21 y los Hornets de Charlotte doblegaron el lunes 100-88 a los Pacers de Indiana.

Los Hornets, que se impusieron el sábado en Denver, volvieron a casa e hilvanaron triunfos consecutivos, algo que no conseguían desde el 20 y 21 de enero.

Paul George sumó 36 unidades, al atinar 15 de 25 disparos por los Pacers (32-31), que disputaron su último compromiso correspondiente a una gira de cinco visitas.

Charlotte (28-35) recurrió a un comienzo rápido para tomar una delantera cómoda y navegar tranquilo a la victoria. Sin embargo, Indiana intentó remontar en la segunda mitad y llegó a colocar el marcador en 82-75 con 8:12 minutos por jugar.

Acto seguido, Jeremy Lamb embocó un triple y una bandeja por los Hornets, para enfriar de nuevo el duelo.

Cinco jugadores sumaron cifras de dos dígitos por los Hornets, incluido Lamb con 14 puntos, Cody Zeller con 13 unidades y 11 rebotes, y Michael Kidd-Gilchrist con 11 tantos y 13 balones capturados frente a los tableros.

