Triple de Robinson sella triunfo de Pacers ante Hawks

Glenn Robinson III embocó un triple con seis décimas de segundo por jugar, Paul George anotó 34 puntos y los Pacers de Indiana reaccionaron en los últimos minutos para vencer el domingo 97-96 a los Hawks de Atlanta.

Jeff Teague, en su primer partido de vuelta en el Philips Arena tras siete campañas con los Hawks, añadió 16 puntos y seis asistencias.

Tim Hardaway Jr. acabó con 24 puntos y Paul Millsap sumo 23 puntos con 10 rebotes para Atlanta, que ha perdido cinco de siete. Un triple que intentó Millsap rebotó en el aro al sonar la chicharra.

Luego que Hardaway falló un triple, Teague avanzó con el balón y se lo pasó a George, quien cedió a C.J. Miles en el costado izquierdo del perímetro. Miles habilitó a Robinson desde el rincón izquierdo y éste tomó el tiro sin nadie que le hiciera marca.

El entrenador de los Hawks Mike Budenholzer se perdió el partido tras ser suspendido por hacer contacto con un árbitro en la derrota con Atlanta el viernes.

