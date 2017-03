Jokic anota 31 puntos, Nuggets vencen a Pacers

El centro serbio Nikola Jokic registró 31 puntos y 17 rebotes, además de colar un enorme triple para contener la reacción de Indiana, y los Nuggets de Denver vencieron el viernes 125-117 a los Pacers.

Wilson Chandler anotó 12 de sus 24 puntos en el primer cuarto y Danilo Gallinari aportó 21 puntos con 11 rebotes por los Nuggets.

Indiana logró recortar una desventaja de 23 puntos y se puso a cinco en los últimos minutos hasta que Jokic metió su triple con 1:28 en el reloj.

Paul George lideró a los Pacers con 27 puntos, mientras que Jeff Teague sumó 21 y Myles Turner agregó 20.

