López, Nets propinan nueva derrota a Hawks

Brook López anotó 23 puntos y los Nets de Brooklyn vencieron el domingo 107-92 a los diezmados Hawks de Atlanta, que sufrieron su séptima derrota consecutiva.

López se convirtió en líder histórico de los Nets en encestes de campo, rebasando a Buck Williams, al atinar un disparo cuando restaban menos de cinco minutos del encuentro.

Jeremy Lin totalizó 19 unidades por los Nets (16-57), que han ganado tres de cuatro partidos y tienen una foja de 7-8 en marzo. Aun así, su récord sigue siendo el peor de la temporada.

Los Hawks comenzaron la jornada empatados con Milwaukee en el quinto lugar de la Conferencia del Este. Atlanta siguió pasando penurias sin su astro Paul Millsap, quien se perdió su quinto compromiso consecutivo por un problema de rigidez en la rodilla izquierda.

Los Hawks jugaron también sin Kent Bazemore, quien se perdió su cuarto encuentro seguido por un golpe en la rodilla derecha, y sin Thabo Sefolosha, afectado por un tirón en la ingle derecha.

