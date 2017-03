Schroder y Millsap comandan triunfo de Hawks ante Nets

Dennis Schroder marcó 31 puntos, Paul Millsap añadió 24 y los Hawks de Atlanta frenaron una racha de tres derrotas con una victoria el miércoles 110-105 sobre los Nets de Brooklyn.

Tim Hardaway finalizó con 16 unidades por Atlanta, que había perdido seis de sus últimos ocho para colocarse tres juegos detrás de Toronto en el cuarto puesto de la Conferencia Este.

Sean Kilpatrick encestó 27 tantos, Brook Lopez sumó otros 18 y Jeremy Lin terminó con 16 por Brooklyn, el peor equipo de la NBA. Los Nets intentaban hilvanar victorias por primera vez desde el 24 y 26 de marzo.

Un triple desde la esquina por parte de Lin recortó la desventaja a 106-105 con 13 segundos restantes, pero Hardaway y Schroder lograron par de tiros libres cada uno para sellar la victoria.

