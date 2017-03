Lin guía reacción de Nets para vencer a Grizzlies

Jeremy Lin anotó 18 puntos, incluyendo nueve seguidos en la reacción de Brooklyn en el último cuarto, Sean Kilpatrick añadió 23 y los Nets obtuvieron apenas su segunda victoria en 20 partidos al vencer el lunes 122-109 a los Grizzlies de Memphis.

Isaiah Whitehead aportó 15 puntos, mientras que Randy Foye y Caris LeVert agregaron 14 cada uno. Brooklyn tuvo efectividad de 53% en tiros de campo, rompiendo una racha de dos derrotas.

Mike Conley encabezó a Memphis con 32 puntos y el español Marc Gasol sumó 18, pero los Grizzlies perdieron su tercero en fila y el quinto de los últimos siete.

Los equipos habían intercambiado la delantera varias veces cuando una volcada de Rondae Hollis-Jefferson, con 4:22 por jugar, inició una ofensiva 13-2 de los Nets. Lin metió nueve puntos seguidos en la andanada, incluyendo un triple que abrió una ventaja de 10 puntos con 1:43 en el reloj.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.