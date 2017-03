76ers aplastan a Mavs, en el regreso de Noel a Filadelfia

Justin Anderson sumó 19 puntos, la mayor cantidad en su carrera, y los 76ers aplastaron el viernes 116-74 a los Mavericks de Dallas para arruinarle a Nerlens Noel su regreso a Filadelfia.

Robert Covington anotó 18 puntos, incluidos 12 durante una estupenda actuación de los 76ers en el tercer periodo. Richaun Holmes añadió 17 unidades a la causa de los 76ers, que habían caído ocho veces seguidas ante Dallas.

Noel totalizó nueve tantos y cinco rebotes, en su primer duelo contra su equipo anterior, que lo cedió en canje el 23 de febrero. Dwight Powelll lideró a los Mavs con 14 puntos.

Filadelfia logró su mayor margen de victoria en la temporada y endilgó a Dallas su peor derrota del certamen. El 25 de noviembre, los Mavs habían sucumbido por 128-90 ante Cleveland.

La derrota dañó las aspiraciones de playoffs de Dallas, que comenzó la jornada tres juegos y medio detrás de Denver, en la lucha por el último boleto en la Conferencia del Oeste.

