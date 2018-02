Embiid anota 28 puntos y Sixers ganan 116-105 al Magic

Joel Embiid consiguió 28 puntos y 14 rebotes, y los 76ers de Filadelfia ampliaron a siete su racha de victorias, la más larga que han tenido esta campaña, al derrotar el sábado 116-105 al Magic de Orlando.

Seis jugadores de Filadelfia terminaron con más de 10 puntos. Ben Simmons logró 17 unidades y siete asistencias, y el especialista en triples J.J. Redick aportó 16 tantos al acertar seis de ocho lanzamientos y un solo triple. Marco Belinelli logró 15 puntos, Robert Covington 12 y Dario Saric 11.

Aaron Gordon fue el máximo encestador de Orlando con 20 puntos, incluidos cuatro triples, y logró siete rebotes así como siete asistencias. Evan Fournier consiguió 16 unidades, y el ex Sixer Nik Vucevic terminó con 15 tantos y nueve tableros para el Magic, que suma cinco descalabros al hilo.

Filadelfia iba arriba 58-40 en el medio tiempo y 71-49 en el tercero cuando Orlado desató una ofensiva 11-2, coronada por un triple de Aaron Gordon que redujo la desventaja a 13 unidades.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.