Guiados por Leonard y Aldridge, Spurs vencen a Knicks

Kawhi Leonard anotó 29 puntos, LaMarcus Aldridge agregó 19 puntos con 10 rebotes y los Spurs de San Antonio doblegaron el sábado 106-98 a los Knicks de Nueva York.

San Antonio hilvanó su cuarta victoria de cara a recibir en casa a Cleveland el lunes y a Golden State el miércoles. Los Spurs (56-16) se ubican dos partidos detrás de los Warriors (58-14) por el mejor récord de la liga.

San Antonio se cobró revancha de su decepcionante derrota 94-90 en Nueva York el 12 de febrero. El argentino Manu Ginóbili aportó cuatro puntos para los Spurs.

Derrick Rose y el español Willy Hernangómez anotaron 24 puntos cada uno y Hernangómez recuperó 13 rebotes. Mindaugas Kuzminskas sumó 19 puntos en lugar de Carmelo Anthony, quien se perdió su segundo partido seguido por una dolencia en la rodilla izquierda.

