Pistons consiguen fácil triunfo sobre Knicks

Tobias Harris anotó 28 puntos, incluidos 23 en una primera mitad en que los Pistons de Detroit tomaron el control del encuentro para aplastar el sábado 112-92 a los Knicks de Nueva York.

Detroit había tenido problemas en el inicio de sus encuentros recientes. El del sábado fue la excepción.

Los Pistons tomaron una delantera de 18 puntos en el primer cuarto. Harris finalizó el periodo con 11 unidades, en una actuación alentadora por parte de su equipo, que venía de conseguir un emotivo triunfo sobre Cleveland, el jueves.

Desde el comienzo de febrero, Detroit tiene una foja de 12-6.

Nueva York perdía por 66-53 en el intermedio y por 89-81 después de tres periodos. Detroit no tuvo problema para finiquitar el duelo.

Andre Drummond totalizó 24 puntos y 15 rebotes por los Pistons.

Kristaps Porzingis anotó 18 tantos por los Knicks, que sufrieron su cuarta derrota en cinco compromisos.

