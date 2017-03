Nets logran primera victoria como locales en 2017, ante Knicks

Jeremy Lin falló sus primeros nueve disparos pero enderezó la mira con un triple que frenó el intento de remontada de sus rivales, y los Nets de Brooklyn lograron el domingo su primera victoria como locales en 2017, al ganar 120-112 a los Knicks de Nueva York.

Los Nets rompieron una racha de 16 derrotas en el Barclays Center, donde no ganaban desde el 26 de diciembre, cuando Lin sufrió un tirón en el tendón de la corva, en la victoria sobre Charlotte.

El jugador estuvo inactivo los siguientes 26 partidos y mostró dificultades en su regreso el domingo, pero fue determinante cuando los Knicks habían reducido a cinco una desventaja de 22 puntos.

El triple de Lin puso el marcador 109-101 a 4:58 del final. Asimismo, Lin concretó una jugada de tres puntos cuando restaban 3:25 para restaurar la ventaja de dos dígitos de Brooklyn.

Brook Lopez anotó 25 tantos para los Nets, que jugaron en su cancha por primera vez desde el 15 de febrero.

Carmelo Anthony se sobrepuso a un inicio lento y terminó con 27 puntos para los Knicks, que sufrieron su tercer descalabro consecutivo.

