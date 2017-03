Knicks remontan y derrotan a Magic

Courtney Lee sumó 18 puntos, Lance Thomas añadió 17 y los Knicks de Nueva York se valieron de un gran desempeño en el cuarto periodo para remontar y vencer el lunes 113-105 al Magic de Orlando.

El español Willy Hernangómez totalizó 14 unidades y ocho rebotes, mientras que Kristaps Porzingis anotó 14 tantos por los Knicks, que dejaron atrás una racha de dos derrotas consecutivas. Kyle O'Quinn encendió la remontada con 11 puntos y ocho rebotes, todos en el cuarto periodo.

Elfrid Payton logró su primer "triple doble" de la campaña, con 16 puntos, 10 asistencias y 11 rebotes. Evan Fournier lideró a Orlando con 25 unidades, y Aaron Gordon agregó 17, pero el Magic sufrió su tercera derrota en cuatro compromisos.

Nueva York superó a Orlando por 28-13 en el cuarto periodo. En ese cuarto, el Magic atinó sólo el 17,6% de sus disparos (tres de 17), mientras que los Knicks consiguieron el 54,5%, (12 de 22).

