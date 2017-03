Warriors ganan 6to juego seguido, derrotan a Kings

Stephen Curry sumó 27 puntos, siete rebotes y un récord de temporada de 12 asistencias, y los Warriors de Golden State vencieron el viernes por 114-100 a los Kings de Sacramento.

Draymond Green añadió un récord de temporada de 23 puntos con ocho asistencias, mientras que Ian Clark anotó 10 puntos para ayudar a los Warriors a mejorar su registro a 58-14, el mejor de la NBA. Golden State ha ganado seis juegos seguidos tras su peor racha de la temporada, tres derrotas consecutivas.

Los dos equipos tuvieron problemas en ataque durante la mayor parte del juego, hasta que los Warriors encontraron su ritmo y se escaparon en la segunda mitad.

Curry y Klay Thompson —los Splash Brothers de Golden State— encestaron entre los dos 12 de 32 desde la cancha. Curry erró seis de sus primeros ocho tiros desde fuera del arco antes de encestar tres en el último cuarto.

Por su parte, Buddy Hield logró un récord personal de 22 puntos con ocho rebotes y siete asistencias, mientras que Ty Lawson anotó 20 para Sacramento. Los Kings han perdido cuatro juegos seguidos.

