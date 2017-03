Kings remontan en último cuarto y vencen a Clippers

Willie Cauley-Stein encestó en un segundo intento en la agonía del partido y los Kings de Sacramento remontaron una desventaja de 18 puntos en el último cuarto para vencer el domingo 98-97 a los Clippers de Los Ángeles.

Cauley-Stein logró el enceste cuando solo quedaban dos segundos en el reloj.

Abajo 85-67 al inicio del último periodo, los Kings reaccionaron mientras Blake Griffin, Chris Paul y DeAndre Jordan descansaban

Buddy Hield coló tres triples en los últimos minutos.

Un triple de Langston Galloway acercó 97-96 a los Kings con 1:23 por jugar. Luego que Jamal Crawford falló un triple, Cauley-Stein consiguió el enceste decisivo al completar un contragolpe.

Darren Collison lideró a los Kings con 19 puntos. Sacramento rompió una racha de cuatro derrotas y ganó por tercera vez en 15 partidos.

