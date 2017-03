Hayward encabeza triunfo de Jazz en casa de Pistons

Gordon Hayward contribuyó con 25 puntos y George Hill con 17 para que el Jazz de Utah venciera el miércoles 97-83 a los Pistons de Detroit.

Hayward añadió ocho rebotes y seis asistencias, mientras que Rudy Gobert sumó 12 unidades, nueve tableros y cuatro bloqueos. Utah ganó por sexta ocasión en siete partidos, pero una remontada de Detroit cerca del final obligó a Quin Snyder a devolver a sus titulares a la cancha pese a tener un compromiso el jueves en Cleveland.

Aron Baynes acabó con 12 puntos y 12 rebotes a favor de Detroit, que sufrió un descalabro por segunda noche sucesiva y está en peligro de quedar fuera de playoffs en la Conferencia del Este. Los Pistons cayeron 128-96 en Cleveland el martes.

