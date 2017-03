Jazz vence a Kings en prórroga y tras revisión de video

La repetición en video validó un enceste originalmente anulado a Rudy Gobert en el último instante de la prórroga, y el Jazz de Utah superó el domingo 110-109 a los Kings de Sacramento.

Con 8,9 segundos restantes en el alargue, Willie Cauley-Stein convirtió dos tiros libres que dieron la ventaja a los Kings por 109-108.

A punto de perder el equilibrio, George Hill saltó para disparar desde la distancia de tres puntos. Gobert estaba colocado al pie del aro, hacia el cual empujó el balón justo cuando sonaba la bocina.

Originalmente, un árbitro marcó una interposición a Gobert. Tras revisar la jugada, se determinó que Gobert no hizo contacto con el balón cuando éste describía una trayectoria descendente.

Gobert finalizó con 16 puntos y 24 rebotes. Rodney Hood logró 28 unidades, su mayor número de la temporada, y Gordon Hayward agregó 23 y cinco asistencias por Utah.

Ty Lawson contabilizó 19 tantos por Sacramento, que sufrió su cuarta derrota consecutiva y cayó a una foja de 1-4 desde que cedió en canje a su astro DeMarcus Cousins.

