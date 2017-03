Con Butler y suplentes, Bulls vencen al Jazz

Jimmy Butler anotó 23 puntos, Bobby Portis aportó 22 unidades, la cifra más alta en su carrera, y los Bulls de Chicago ganaron el sábado 95-86 al Jazz de Utah.

En su segundo partido sin Dwyane Wade, quien se perderá el resto de la campaña por la fractura de un codo, los Bulls se apoyaron en un equipo alterno.

Denzel Valentine, que logró el primer doble-doble de su carrera con 11 puntos y 10 tableros, acertó tres triples en el último cuarto.

George Hill anotó 18 puntos para Utah, mientras Gordon Hayward consiguió 14. Rudy Gobert tuvo en su cuenta 13 unidades, 13 rebotes y cinco tapones.

Los Bulls, que vencieron 85-77 a Utah el 17 de noviembre, barrieron en la serie de campaña por primera vez desde la temporada 2009-2010.

El triple de Valentine puso arriba a los Bulls 75-73 cuando faltaban 7:21 para el final. Chicago conservó la ventaja y anotó 34 puntos en el último cuarto.

Por los Bulls, el brasileño Cristiano Felicio jugó 11 minutos, en los que logró dos puntos.

