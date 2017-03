George aporta 39 puntos en victoria de Pacers sobre Hornets

Paul George acertó seis triples y terminó con 39 puntos al guiar a los Pacers de Indiana el miércoles a una victoria de 98-77 sobre los Hornets de Charlotte.

Jeff Teague agregó ocho tantos, ocho rebotes y 11 asistencias, Myles Turner sumó seis unidades, 11 tableros y tres bloqueos, y Monta Ellis anotó 16 puntos por los Pacers.

Con una ventaja de 50-47 en el tercer cuarto, Indiana realizó una racha de 15 puntos sin respuesta para ampliar su delantera y finalmente acabar con las esperanzas de Charlotte.

Los Hornets superaron a los Pacers 42-18 dentro del área, pero sólo conectaron el 40% de sus tiros de campo totales, mientras que los Pacers terminaron acertando el 53%.

Frank Kaminsky lideró el ataque de Charlotte con 20 unidades.

