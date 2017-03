Heat remonta ante Hornets y suma otro triunfo

Dion Waiters anotó 24 unidades, Goran Dragic aportó 20 y el Heat de Miami se acercó a medio juego de un lugar en los playoffs de la Conferencia Este al derrotar el miércoles 108-101 a los Hornets de Charlotte.

Luke Babbitt tuvo 12 puntos, Hassan Whiteside terminó con 10 unidades y 15 rebotes, mientras que James Johnson aportó 10 tantos por Miami, que ha ganado 20 de sus últimos 24 partidos, el mejor registro en la NBA durante ese lapso.

Miami superó a Charlotte 27-15 en el último cuarto.

Kemba Walker anotó 33 unidades por Charlotte, mientras que Nicolas Batum finalizó con 16, Marvin Williams con 14 y Michael Kidd-Gilchrist con 12.

El Heat encestó 17 triples y superó a Charlotte 51-21 desde la zona de los tres puntos.

