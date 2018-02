Pistons ganan otra vez con Griffin, 111-107 sobre Miami

Andre Drummond contabilizó 23 puntos con 20 rebotes, y Blake Griffin acertó un triple clave en el último minuto para que los Pistons de Detroit derrotasen el sábado 111-107 al Heat de Miami.









Ish Smith aportó 25 puntos para los Pistons, incluyendo un triple en el tramo final. Detroit ha ganado tres en fila, los dos últimos con Griffin en la alineación tras adquirirlo en un canje.

El triple de Griffin con 44 segundos por jugar dejó a los Pistons arriba 108-101, pero Goran Dragic respondió con una jugada de cuatro puntos, embocando un triple al recibir una falta con 32 segundos en el reloj. Detroit consumió el tiempo en su siguiente posesión, y Smith acertó su único intento de triple en el partido cuando quedaban 14 segundos por jugar.

Dragic anotó 33 puntos por el Heat, que ha perdido tres seguidos. Miami no contó con el centro Hassan Whiteside, baja por enfermedad.

Griffin acabó con 16 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

