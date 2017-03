Magic derrota 110-99 al Heat gracias a Nikola Vucevic

Nikola Vucevic anotó 25 puntos y Aaron Gordon aportó 21 tantos y 10 rebotes para ayudar a que el Magic de Orlando venciera el viernes 110-99 al Heat de Miami.

El Magic se impuso al Heat por tercera ocasión consecutiva para quedarse con la serie de temporada 3-1. Miami inició la jornada a un juego de la octava plaza en la contienda por los playoffs en la Conferencia Este.

Después de estar abajo hasta por 19 tantos en la segunda mitad, Miami le puso interés al encuentro. Wayne Ellington y James Johnson conectaron disparos importantes tras ingresar desde el banquillo.

Sin embargo, ante la poca puntería de los titulares Goran Dragic y Dion Waiters, Orlando no pudo concretar la remontada.

Johnson lideró a Miami con 19 tantos mientras que Dragic y Hassan Whiteside aportaron 15 unidades cada uno.

