Con 27 de Gordon Hayward, Jazz vence a Clippers

Gordon Hayward anotó 27 puntos y el Jazz de Utah dejó atrás una racha de nueve derrotas consecutivas en casa, al imponerse el lunes 114-108 a los Clippers de Los Ángeles.

Con la victoria, Utah tomó una delantera de dos juegos sobre los propios Clippers en la puja por el cuarto puesto de la Conferencia del Oeste. Con ello, tendría ventaja de local en la primera ronda de los playoffs.

El Jazz anotó 40 puntos en el tercer periodo, su mejor cifra de la campaña en un solo cuarto. Con ello borró la desventaja que se mantuvo durante buena parte de la primera mitad.

George Hill fue mucho más agresivo al ataque, tras una aletargada primera mitad, y el Jazz erró apenas cuatro de 17 disparos en el tercer periodo, atinando sus seis triples.

Destacó la forma en que Utah movió el balón a la ofensiva, y la colaboración de todos los jugadores.

Chris Paul contabilizó 33 puntos, seis rebotes y seis asistencias por los Clippers.

