Con 24 de Crowder, Celtics superan a Knicks

La ausencia de Isaiah Thomas para recuperarse de sus dolencias abrió la oportunidad para que alguien más respondiera en las filas de Boston. Jae Crowder hizo justamente eso.

Anotó 24 puntos, incluidos nueve en las postrimerías del cuarto periodo, y los Celtics superaron el viernes 98-95 a los Nets de Brooklyn.

"Hubo muchas más oportunidades de disparar", dijo Crowder, quien aportó además su mayor cifra de rebotes en la campaña, con 12. "Simplemente hubo muchas oportunidades en el ataque que normalmente resuelve él. Muchos jugadores tuvieron opciones a las que probablemente no están acostumbrados".

Los Nets tuvieron la oportunidad de igualar el partido con poco menos de seis segundos por disputar. Sin embargo, Brook López y Quincy Acy erraron triples seguidos.

Avery Bradley agregó 16 unidades a la causa de Boston, mientras que el dominicano Al Horford sumó 14 tantos y ocho rebotes.

Thomas, segundo de la NBA con un promedio de 29,2 puntos por encuentro, se perdió el primer encuentro de dos que conforman una gira. Se golpeó la rodilla derecha el miércoles por la noche, en una caída, durante el triunfo sobre los Timberwolves de Minnesota.

Julie Jacobson / AP Julie Jacobson / AP

"Evidentemente, Isaiah hace mucho por nosotros a la ofensiva, y en esta noche teníamos que hallar la forma", indicó Horford. "Creo que Jae Crowder respondió al llamado".

Boston se colocó a dos juegos de los Cavaliers de Cleveland, que no jugaron y lideran la Conferencia del Este.

López encabezó a los Nets con 23 tantos y Randy Foye agregó 14 por Brooklyn.

