Thomas y Horford impulsan a Boston sobre los Lakers

Isaiah Thomas anotó 18 puntos, el dominicano Al Horford agregó 17 y los Celtics de Boston disfrutaron de una primera mitad de 70 unidades el viernes para aplastar 115-95 a los Lakers de Los Ángeles.

Horford hizo sus puntos con ocho canastas en 12 intentos.

Jae Crowder anotó 10 de sus 14 unidades en la primera mitad, cuando los Celtics, líderes de la División del Atlántico, metieron el 51% de sus tiros y se encaminaron a abrir su gira con foja de 2-0.

Jordan Clarkson encabezó a los Lakers con 20 puntos tras salir de la banca en el tercer período de la que fue su sexta derrota consecutiva. No han ganado desde antes del Juego de Estrellas y han perdido cuatro consecutivos en el Staples Center.

