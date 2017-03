Esfuerzo de LeBron no salva a los Cavaliers en Detroit

Andre Drummond anotó 20 puntos y recuperó 16 rebotes, y los Pistons de Detroit anotaron los primeros 13 puntos del último cuarto para vencer el jueves 106-101 a los mermados Cavaliers de Cleveland.

LeBron James se destacó con 29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias — más una media docena de espectaculares volcadas — pero sus Cavaliers perdieron su tercero en fila y el quinto de los últimos siete.

J.R. Smith jugó con Cleveland luego que una lesión del pulgar le mantuvo fuera de actividad desde diciembre, pero Kevin Love y Kyle Korver estuvieron descartados. Además, los reinantes campeones de la NBA perdieron a Andrew Bogut a inicios de la semana tras sufrir una fractura en la pierna.

Cleveland dominaba 80-73 tras el final del tercer cuarto, impulsado por un ataque 22-5. Pero los Pistons arrasaron al iniciar el último periodo y un enceste de Reggie Jackson bajo el aro le dio a Detroit la ventaja 82-80.

