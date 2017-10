Cousins lidera ataque de Pelicans en triunfo ante Cavaliers

DeMarcus Cousins aportó 29 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, y los Pelicans de Nueva Orleáns se apuntaron una convincente victoria por 123-101 el sábado sobre los Cavaliers de Cleveland.

Anthony Davis añadió 30 tantos, 14 tableros y tres bloqueos para ayudar a Nueva Orleáns a sumar su tercer triunfo en cuatro juegos. Los interiores estelares de Nueva Orleáns recibieron ayuda de los perimetrales, con Jrue Holiday anotando 29 puntos y E'Twaun Moore 24 mientras los Pelicans acertaban más de 53% de sus tiros de campo.

Kevin Love acabó con 26 puntos y 11 rebotes por los Cavaliers, que no contaron con Derrick Rose y estuvieron abajo en el marcador durante la mayor parte del juego. LeBron James contribuyó con 18 unidades y Dwyane Wade con 15 para Cleveland, que sufrió su tercer descalabro en los últimos cuatro encuentros.

